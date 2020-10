Quasi 22mila contagi in 24 ore, oltre 174mila tamponi. Sono 221 le vittime

Sono 21.994 i nuovi contagi da coronavirus in Italia nelle ultime 24 ore e 221 le vittime. Lo riferisce il professor Gianni Rezza, Direttore Generale della Prevenzione del Ministero, in una conferenza stampa sul bollettino odierno dei casi. I tamponi processati sono stati 174.398, quasi 50 mila in più rispetto a ieri. "Si procede al ritmo di circa 1000 nuovi casi in più al giorno", ha chiarito Rezza. Sono 127 le persone ricoverate in tearpia intensiva nelle ultime 24 ore, un dato preoccupante. Il rapporto positivi-tamponi scende al 12,6%.

Tra le regioni più colpite sempre la Lombardia con oltre 5.035 contagi in un giorno, la Campania con 2.761 casi e il Piemonte che ne conta 2.458.

Secondo il professor Gianni Rezza, il trend dell'epidemia segue "un in aumento più marcato nelle ultime due-re settimane ed un numero di decessi ancora limitato", così come quello dei posti in terapia intensiva "è sotto il livello di guardia, grazie all'aumento della disponibilità".

