Più contagi, meno decessi. Ma su numero tamponi molto superiori a ieri

I numeri forniti dalla Protezione civile nel bollettino quotidiano sono da leggere ogni giorno con un focus di attenzione diverso. I tamponi effettuati nelle ultime 24 ore - dato di primaria importanza - sono molto superiori a quelli registrati nelle 24 ore precedenti. 57.674 contro 35.241. Sulla base di questi tamponi il numero dei casi positivi cresce più di ieri, tornando appena sotto quota 400 (+397). Ma la differenza non è così marcata se ieri con 22 mila test in meno i casi registrati erano stati 300. Dei casi in più 159 sono segnalati sempre in Lombardia, unica regione a 3 cifre. Segue il Piemonte con 86 e Liguria con 53.

Scende invece a 78 il numero totale delle vittime oggi, ieri erano stati 92. Tornano ad essere segnalati decessi in Lombardia che conta 22 morti (ieri i dati davano un incoraggiante quanto dubbio 0). In Piemonte, sempre seconda Regione per diffusione pandemia, i morti sono 14.

I guariti segnalati oggi sono oltre un migliaio più di ieri: 2.358. Il totale degli attualmente positivi scende sottto quota 53 mila, 52.942

