Parigi vara nuove misure restrittive per 15 giorni: bar chiusi

Nuove misure restrittive in vigore nella capitale francese per i prossimi 15 giorni: tutti i bar saranno chiusi mentre i ristoranti potranno rimanere aperti nel rispetto di un rigido protocollo sanitario, vietate le vendite di alcolici dopo le 22, vietate le feste, congressi e fiere. I club sportivi e fitness rimarranno chiusi. Lo ha comunicato il prefetto di Parigi Didier Lallement in conferenza stampa. I luoghi culturali, i teatri, i cinema e i musei "potranno proseguire le loro attività secondo le norme vigenti". Lo ha detto il prefetto di Parigi Didier Lallement in conferenza stampa. Resta attivo anche il servizio di trasporto pubblico.

Il nuovo protocollo per i ristoranti sarà annunciato più tardi in giornata. Secondo le anticipazioni del quotidiano francese Le Figaro, dovrebbe contenere la limitazione a 6 clienti per tavolo, e la distanza di 1,5 metri tra ogni cliente.

