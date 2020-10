Oms: Speranze di vaccino entro la fine dell'anno

In corso studi clinici per circa 40 potenziali vaccini

"C'è speranza che entro la fine di quest'anno potremo avere un vaccino". Lo ha detto Tedros Adhanom Ghebreyesus, al termine di una riunione del consiglio di amministrazione dell'Organizzazione mondiale della sanità (Oms). Il mondo ha bisogno di utilizzare "tutti gli strumenti a portata di mano" per porre fine alla pandemia, inclusi - ma non limitati a - i vaccini, ha proseguito, secondo Bbc. Attualmente sono in corso studi clinici per circa 40 potenziali vaccini, tra cui uno sviluppato dall'Università di Oxford in una fase avanzata di test.

