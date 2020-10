Oms: numero record di casi, oltre 383 mila in un giorno

L'Oms registra un nuovo record dei casi di Coronavirus registrati nel mondo: ieri, si legge sul sito dell'Organizzazione mondiale della Sanità, sono stati 383.359, venerdì erano 355.244. I decessi accertati dall'inizio della pandemia sono 1.064.838.

Intanto sono quasi 27 mila i nuovi casi registrati in Francia nelle passate 24 ore. In Europa si procede al ritmo di circa 100 mila contagi al giorno, numeri che preoccupano l'Ue. Restrizioni anti-Covid per i locali anche in Germania in 11 città tra cui Berlino, Francoforte e Colonia. Bar e ristoranti della capitale e di Colonia da ieri devono chiudere entro le 23. Nei Paesi Bassi ieri sono stati superati per la prima volta i 6mila casi in un giorno, con 24 morti nelle ultime 24 ore.

