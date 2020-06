Oltre 500mila casi confermati in Russia, morti fermi a 6.500

I contagi confermati di coronavirus in Russia ha superato quota 500mila, dopo che i funzionari sanitari hanno riportato 8.779 nuove infezioni in un giorno. Il numero esatto di contagi rilevati è pari a 502.436, tra cui 6.532 decessi. Gli esperti sia in Russia sia all'estero hanno espresso dubbi sul numero estremamente basso di vittime della pandemia nel Paese, alcuni sostenendo che i numeri siano stati manipolati per motivi politici. Il governo russo ha ripetutamente smentito le accuse. Nonostante abbia registrato quasi 9mila nuovi casi ogni giorno nell'ultimo mese, le autorità russe hanno iniziato ad allentare le restrizioni al lockdown in molte regioni, tra cui Mosca, che raccoglie circa il 40% di tutti i casi di contagio e quasi la metà dei decessi dichiarati ufficialmente.

