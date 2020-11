Oltre 35mila nuovi casi e 580 morti

Picco di vittime da covid in Italia, con 580 decessi nelle ultime ore, mentre sono 35.098 i nuovi casi di Coronavirus in Italia, secondo l'ultimo bollettino del ministero della Salute, con 217.758 i test processati. Il tasso positivi-tamponi si attesta poco sopra il 16%. Le persone ricoverate segnano un +997, 112 quelle in terapia intensiva in più rispetto a ieri. Sono invece 17.734 i dimessi/guariti.

Il totale delle vittime si attesta dunque a 42.330. Al momento il picco è stato il 7 novembre con 39.811 casi.

La Lombardia registra ancora il dato peggiore: 10.955 casi in 24 ore. Seguono il Piemonte che ne conta 3.659 e il veneto 2.763.

