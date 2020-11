Oltre 32 mila nuovi contagi in Italia, 623 i decessi. Ricoveri ai massimi

Aumentano ancora i decessi in Italia per il coronavirus. Nelle ultime 24 ore i morti sono stati 623 contro i 580 di ieri. In calo i contagi e il rapporto positivi/tamponi. Nelle ultime 24 ore i nuovi casi sono stati 32.961 a fronte di 225.640 test effettuati per una percentuale positivi/tamponi scesa al 14,6% contro il 16% abbondante di ieri. Superato il totale di 1 milioni di casi in Italia dall'inizio della pandemia (1.028.424).

I pazienti ricoverati in terapia intensiva sono in totale 3.081 (+110) mentre i ricoverati con sintomi hanno toccato quota 29.444 (+881 in 24 ore) numero mai toccato nemmeno nella prima ondata quando al massimo si arrivò a 29.010 il 4 aprile.

La Lombardia resta la regione con il maggior numero di contagi giornalieri: 8.180 in 24 ore a fronte però di un numero altissimo di tamponi (52.712). A seguire Campania (3.166) e Veneto (3.098)

