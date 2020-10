Oggi il Cdm per la proroga dello stato di emergenza

Si terrà questa mattina il Consiglio dei Ministri convocato per prorogare lo stato d'emergenza e approvare il nuovo decreto legge con le nuove norme per il contrasto alla pandemia di Coronavirus. Ieri, alla Camera dei Deputati, per ben due volte è mancato il numero legale sulla risoluzione di maggioranza per l'assenza dei parlamentari che appoggiano l'esecutivo, molti dei quali in quarantena. Intanto il nuovo DPCM potrebbe slittare di una settimana, con la proroga di 7 giorni di quello attualmente in vigore, ma l'obbligo delle mascherine all'aperto sarà immediato. Previste multe da 400 a 1.000 euro per i trasgressori. Sanzioni per i gestori dei locali che non faranno rispettare gli obblighi. Multe salate anche per viola la quarantena e per i locali che non faranno rispettare le norme sanitarie. Possibilità poi per le Regioni di stabilire deroghe alle disposizioni del governo solo se più restrittive. E la app Immuni sarà operativa fino al 31 dicembre 2021.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata