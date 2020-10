Nuovo record di contagi in Italia, quasi 25 mila in 24 ore ma con 198 mila tamponi

I decessi sono 205. Crescono di 125 unità le terapie intensive. Solo in Lombardia 7.559 casi

Continua a crescere in maniera esponenziale la curva del contagio da coronavirus in Italia. Nelle ultime 24 ore un ulteriore netto aumento: toccata quota 24.991 casi con però un nuovo record di tamponi, 198.952, circa 24 mila più di ieri. Il rapporto contagi/tamponi oggi è al 12,5% in linea con la percentuale di 24 ore fa. I decessi sono 205 contro i 221 di ieri. Le terapie intensive crescono di 125 unità toccando quota 1.536.

Boom di contagi in Lombardia che resta la regione con più casi: oggi 7.558, circa 2.500 più di ieri ma con un record di tamponi: oltre 41 mila. Oltre quota 2 mila casi anche Piemonte (2.827), Campania (2.427) e Veneto (2.143)

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata