Nuovo DPCM, Conte: "Nell'area gialla bar e ristoranti chiusi alle 18"

Le misure restrittive previste nel nuovo DPCM scatteranno venerdì 6 novembre e resteranno in vigore fino al 3 dicembre. Lo ha annunciato il premier, Giuseppe Conte, illustrando le tre aree (gialla, arancione e rossa) in cui vengono suddivise le regioni in base al livello dei contagi. In Area Gialla ci sono Abruzzo, Basilicata, Campania, Emilia- Romagna, Lazio, Liguria. Oltre alle limitazioni previste dal precedente Dpcm – coprifuoco alle 22, musei chiusi, Dad per le superiori e mascherina obbligatoria dai 6 anni in su per chi resta in presenza – stop ai concorsi e centri commerciali chiusi nei weekend. Bar e ristoranti chiusi alle 18. I mezzi di trasporto possono essere riempiti solo a metà.