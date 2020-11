Nuovo DPCM, Conte: "Calabria, Lombardia, Piemonte e Valle d'Aosta in zona rossa"

Il premier: "Non ci sono regioni in aree verdi, la pandemia corre forte"

"Le regioni dell'Area Rossa presentano criticità alta. Vi rientrano Calabria, Lombardia, Piemonte e Valle d'Aosta". Lo ha annunciato il premier, Giuseppe Conte, illustrando le tre aree (gialla, arancione e rossa) in cui vengono suddivise le regioni in base al livello dei contagi. In queste regioni le misure sono estremamente restrittive. "Vietato ogni spostamento, anche all'interno del proprio comune, in qualsiasi orario, salvo che per motivi di lavoro, necessità e salute. Vietati gli spostamenti da una regione all'altra e da un comune all'altro", ha spiegato Conte.