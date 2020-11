Nuova stretta in Veneto, Friuli ed Emilia-Romagna

Via libera del ministro della Salute Roberto Speranza al giro di vite in Veneto, Fruli Venezia Giulia ed Emilia Romagna. I governatori hanno emanato nuove ordinanze anti assembramento che si aggiungono a quelle già in vigore nel Dpcm, in attesa delle nuove strette e delle assegnazioni dei nuovi colori alle regioni da parte del governo. Le ordinanze delle tre regioni prevedono l'Obbligo di indossare sempre la mascherina, negozi chiusi la domenica, ristoranti e bar rimarranno aperti dalle 15 alla 18 ma solo con una consumazione da seduti ed è vietato passeggiare nei centri storici e in luoghi affollati. Le misure sono state adottate anche per evitare un aumento dei contagi che potrebbe portare allo spostamento delle regioni in zona arancione o rossa.

