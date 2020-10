Nuoto, Federica Pellegrini positiva: "Triste perché finalmente avevo ricominciato ad allenarmi"

Federica Pellegrini positiva al coronavirus, ad annuciarlo lei stessa, in lacrime, su Instagram: "Ieri durante una sessione di allenamento sono uscita perché avevo molti dolori, tornando a casa ho cominciato ad avere mal di gola e oggi pomeriggio ho fatto il tampone e l'esito è positivo", ha raccontato la campionessa olimpica. "Mi dispiace un sacco perché lunedì dovevo partire per l'International Swimming League a Budapest. Avevo voglia e bisogno di ricominciare a gareggiare". Poi ha concluso: "Non so se ridere o piangere, anche se come si può vedere ho pianto fino ad adesso".

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata