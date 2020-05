Next Generation EU, il recovery fund da 750 miliardi. 500 a fondo perduto

La Commissione europea di Ursula von der Leyen ha presentato la propria proposta di Recovery Fund da 750 miliardi di euro, tra prestiti e sussidi. Nel prendere la parola, la presidente della Commissione Ue von der Leyen ha presentato il nuovo piano di ripresa per l'Europa, battezzato NextGenerationEU.

500 miliardi saranno "sotto forma di sovvenzioni" a fondo perduto, considerate cioé come "un investimento comune dell'Unione europea".I restanti 250 miliardi, invece, andranno in prestiti agli Stati membri. Quella del coronavirus è "una crisi che non può essere affrontata da nessun Paese da solo" ha detto il capo dell'esecutivo comunitario. Anche in passato, è "in momenti decisivi come questo che l'Unione ha deciso di fare un salto in avanti tutti assieme".

Considerando la proposta di un budget da 1,1 trilioni di euro, il Recovery Fund da 750 miliardi di euro porterà a 1,85 trilioni l'ammontare totale che, secondo la Commissione europea, "sosterrà la rirpresa della nostra economia". Ha precisato la presidente della Commissione Ursula von der Leyen, nel presentare il piano di ripresa per l'Europa dalla peggiore crisi del Dopoguerra.

Il piano di Recovery Fund è sostanzialmente quello proposto giorni fa dalla Germania e dalla Francia ma con uno stanziamento di ben 250 miliardi in più. Secondo indiscrezioni all'Italia spetterà la quota più alta: 172,7 miliardi di euro, suddivisi in 81,807 miliardi di aiuti a fondo perduto e 90,938 miliardi di prestiti.

Lo spread tra Btp e Bund tedeschi siè attestato in mattinata a quota 190, il livello più basso da inizio aprile. Scende anche il tasso dei Btp a scadenza decennale. Tutte in forte rialzo le borse europee

