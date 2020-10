Putin, Johnson, Parolin: la solidarietà social verso Trump e la First Lady

Diversi i messaggi di solidarietà arrivati al presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, e alla First Lady Melania, dopo la loro positività al covid. Personalità e politici del mondo hanno infatti fatto sentire la propria vicinanza al tycoon e alla consorte augurandogli una pronta guarigione: tra questi il segretario di Stato della Santa Sede, Pietro Parolin, che solo ieri ha incontrato il segretario di Stato americano, Mike Pompeo, in un colloquio durato ben 45 minuti: "Auguro una buona guarigione al presidente Trump. Se sono preoccupato per aver ricevuto Pompeo? Non credo ci siano rischi, ma magari farò un tampone", ha detto Parolin a margine di un convegno a Roma.

My best wishes to President Trump and the First Lady. Hope they both have a speedy recovery from coronavirus. — Boris Johnson (@BorisJohnson) October 2, 2020

Il primo ministro inglese Boris Johnson ha invece postato un tweet, scrivendo: "I miei migliori auguri al presidente Trump e alla first lady. Spero che entrambi abbiano una pronta guarigione dal coronavirus"; anche il premier israeliano Benjamin Netanyahu ha cinguettato: "Come milioni di israeliani, io e Sara stiamo pensando al presidente Donald Trump e alla first lady Melania Trump e auguriamo ai nostri amici una piena e rapida guarigione".

Like millions of Israelis, Sara and I are thinking of President Donald Trump and First Lady Melania Trump and wish our friends a full and speedy recovery. https://t.co/UcxQpsxBLE — Benjamin Netanyahu (@netanyahu) October 2, 2020

Il presidente russo Vladimir Putin ha inviato gli auguri di una pronta guarigione alla coppia attraverso un telegramma esprimendo "sincero sostegno in questo momento difficile". "Spero che la tua innata vitalità, buon umore e ottimismo ti aiuteranno a far fronte al pericoloso virus", ha scritto Putin. Vicinanza social anche da parte del direttore generale dell'Oms Tedros Adhanom Ghebreyesus e dal presidente del Consiglio europeo Charles Michel, che ha scritto: "Auguro al presidente Donald Trump e alla first lady una pronta guarigione", il Covid-19 "è una battaglia che continuiamo a combattere, ogni giorno. Non importa dove viviamo".

