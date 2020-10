Nell'ultima settimana salgono i contagi e anche il rapporto positivi-tamponi: oggi all'11%

E' in aumento negli ultimi sette giorni il numero di positivi da Covid-19 in Italia. Aumenta anche la percentuale rispetto ai tamponi effettuati: sabato scorso si trattava del 6.5%, un dato salito gradualmente per due giorni consecutivi e sceso leggermente il 20 ottobre (7,5%). Da allora la curva ha continuato ad alzarsi: il rapporto positivi-test è arrivato all'8,5% il 21 ottobre, al 9,4 il 22, al 10,5 il 23 per raggiungere, oggi, l'11%.

I nuovi contagi sabato scorso erano 10 mila mentre - in termini assoluti - oggi sono quasi raddoppiati, con 19.644 casi. Circa diecimila i tamponi in più in una settimana (165.837 sabato 17 ottobre, 177.669 oggi) con un record assoluto nella giornata di ieri quando i tamponi processati sono stati 182.032. Rispetto a marzo i tamponi sono aumentati moltissimo: in primavera si facevano in media 15-20 mila tamponi al giorno.

Elaborazione Camilla Cupelli

