Ncaa, annullati tutti i campionati per la pandemia

Mark Emmert, presidente della NCAA, l'organizzazione che gestisce le attività sportive degli atleti che partecipano ai programmi sportivi di oltre 1.200 college e università negli Usa e in Canada, ha dichiarato che non si svolgeranno i campionati NCAA nel prossimo autunno perché non ci sono abbastanza college in grado di partecipare a causa della pandemia di coronavirus in corso. "Il consiglio di amministrazione ha stabilito che se non si hanno metà delle scuole che praticano la disciplina sportiva non si può avere un campionato legittimo", ha detto Emmert in un video pubblicato sull'account Twitter della NCAA.

"Non possiamo farlo in nessuna delle divisioni. Purtroppo è così", ha aggiunto Emmert. Il numero di scuole è sceso al di sotto del 50% lo scorso mercoledì, quando la Big East, una delle maggiori conference dello sport NCAA, ha annunciato che gli sport autunnali non si sarebbero potuti svolgere a causa dell'emergenza pandemica. Emmert ha detto che gli sport autunnali, che includono calcio, pallavolo femminile e hockey su prato, dovrebbero svolgersi in inverno e primavera e dunque in quella finestra temporale cercare di creare un campionato legittimo che coinvolga tutti gli studenti.

"Il mio staff ci lavora duramente. Se le scuole e le conference vogliono andare avanti allora facciamolo. Possiamo sfruttare l'autunno e mantenere i ragazzi in buona salute, tenerli impegnati con i loro allenatori e i loro dipartimenti atletici. E concentrarli sul loro successo accademico. Si lavori con loro lasciando che si allenino e si mantengano pronti a giocare, poi si andrà a competere quando sarà il momento".

La decisione sulla possibilità che i campionati possano spostarsi in primavera potrebbe arrivare nel corso del consiglio di amministrazione della NCAA che si riunirà il 21 agosto. La NCAA ha già annunciato la scorsa settimana che i campionati sportivi autunnali di seconda e terza divisione sono stati cancellati e non sarebbero stati riprogrammati prima della primavera. L'annuncio di giovedì di Emmert non ha comunque colto di sorpresa staff e e allenatori dei vari college.

