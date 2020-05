Napoli, Pascale (Anm): "Va ripensato il modo di usare il trasporto pubblico"

Nicola Pascale, Amministratore Unico dell'Azienda Napoletana Mobilità assicura che l'azienda segue le linee guida che disciplina no il trasporto pubblico durante l'emergenza Coronavirus. Il dirigente precisa che "In autunno cambierà il modo di spostarsi dei cittadini, ci si ritroverà in un mondo nuovo. Va ripensato il modo di usare i mezzi pubblici".