Napoli, manifestazione contro misure anti Covid: polizia lascia arrivare manifestanti alla Regione

(LaPresse) Migliaia di manifestanti si sono ritrovati in piazza del Plebiscito per manifestare contro i provvedimenti restrittivi adottati dal governo e dalla Regione Campania per l'emergenza Covid. Dopo i primi momenti di tensione le forze dell'ordine hanno aperto il cordone che cinturava la piazza e lasciato passare il corteo, arrivato a Santa Lucia in modo pacifico. "'A salute è 'a priumma cosa ma senza sorde nun se cantano messe" recita lo striscione principale.