Napoli, Ferragosto in coda all'ASL per i cittadini rientrati dall'estero

di Andrea Alfano

Per i cittadini napoletani appena rientrati dall’estero il 15 agosto è iniziato alle prime luci dell’alba. L’obiettivo è raggiungere il presidio dell’ASL Napoli 1 Centro dove verranno effettuati i tamponi, divenuti obbligatori in seguito alle nuove ordinanze emanate dalla Regione Campania e dal Governo, per tutti coloro che sono rientrati dall’estero. Dopo i primi momenti di confusione, gli operatori dell’ASL hanno cercato di procedere ordinatamente per smaltire i numeri sempre crescenti delle persone che ne facevano richiesta.