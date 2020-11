Napoli, anche i 'pastori' di San Gregorio Armeno in lockdown: chiuse tutte le botteghe

Il capoluogo campano è zona rossa come tutta la regione

(LaPresse) Primo giorno di lockdown in Campania. A Napoli poca gente tra le strade. Gli abitanti rispettano le regole imposte per arginare la pandemia. Anche nella celebre via San Gregorio Armeno, dove si trovano le più famose e rinomate botteghe artigiane di presepi, le serrande sono abbassate e la strada è pressoché deserta.