Movida a Milano, giro di vite. Proibite bevande d'asporto dopo le 19

Giro di vite a Milano dopo il fine settimana di movida senza freni. Sarà vietato vendere bevande per l'asporto dopo le 19, misura già adottata a Torino (senza grande efficacia). Ad annunciarlo ieri è stato il sindaco di Milano Giuseppe Sala, al termine di un incontro in prefettura con il presidente della Regione Attilio Fontana e il prefetto Renato Saccone. "Si potrà stare seduti ai tavolini, ma i locali non potranno vendere per l'asporto e il divieto vale anche per i negozietti di prossimità per evitare che uno prenda la birra e la consumi in strada", ha specificato il primo cittadino. La norma in vigore da questa sera.

Già ieri sala aveva comunicato il suo disappunto per le scente viste durante lo scorso fine settimana: "E' chiaro che io vorrei evitare chiusure a tutela di chi sta lavorando, però è altrettanto chiaro che questo weekend non è stato sereno e non possiamo immaginarne un altro nello stesso modo. Gli inviti al buonsenso - aveva specificato - e alla responsabilità funzionano pochino ed è illusorio promettere ai cittadini di riuscire a controllate tutto". Critico il primo cittadino milanese anche su dibattito e contorno. "Ma è possibile che adesso si parla solo di questo termine bruttissimo che è 'movida' e non si sta parlando più della app, che da sola non serve a niente perchè servono i tracciatori, di test e di tamponi? Ragioniamo, non possiamo continuare a seguire flussi di dibattito che durano giorni e perdere di vista gli strumenti fondamentali per uscire dalla pandemia".

