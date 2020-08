Migranti, ordinanza del governatore Musumeci: via entro domani

Pugno duro del presidente della Sicilia: "Il governo non attiva alcun respingimento"

Il governatore della Sicilia, Nello Musumeci, ha pubblicato l'ordinanza con cui si chiede lo sgombero di hotspot e centri di accoglienza dell'isola. "Entro le 24 del 24 agosto, tutti i migranti presenti negli hotspot e in ogni centro i accoglienza devono essere improrogabilmente trasferiti e/o ricollocati in altre strutture fuori dal territorio della Regione Siciliana, non essendo allo stato possibile garantire la permanenza nell'Isola nel rispetto delle misure sanitarie di prevenzione del contagio", si legge nell'ordinanza emanata da Musumeci.

"La Sicilia non può essere invasa, mentre l’Europa si gira dall’altro lato e il governo non attiva alcun respingimento", ha scritto Musumeci su Facebook.

Contro l'ordinanza di Musumeci va all'attacco il presidente dell'Antimafia siciliana Claudio Fava. "Mentre Musumeci prova a scaricare sui migranti le proprie responsabilità per l’aumento dei contagi, la realtà di queste ore ci parla di controlli disorganizzati nei porti e negli aeroporti dell’Isola, di casi di contagio generati dalla promiscuità sui mezzi del trasporto pubblico. Sarebbe il caso che il Presidente Musumeci si occupasse di questo. Ma capiamo come sia molto più facile spostare l’attenzione sul comodo tema dei migranti, piuttosto che spiegare dove siano finiti i milioni promessi e mai arrivati per il sostegno alle attività produttive dell’isola”, ha dichiarato Fava.

