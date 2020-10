Mattarella: "Tutela salute è bene su cui si misura la civiltà delle economie avanzate"

Contrastare la pandemia "può diventare una modalità di costruzione della pace". Così il presidente della Repubblica Sergio Mattarella nella lettera inviata ai promotori della marcia per la pace Perugia-Assisi che quest'anno si terrà in una nuova veste per esigenze anti-Covid. "Dalla Marcia Perugia-Assisi proviene ogni volta un messaggio popolare molto forte che scaturisce dalla consapevolezza del carattere integrale della pace e della stretta connessione tra i grandi temi globali, a cominciare dalla lotta alla povertà e alle disuguaglianze, dal contrasto al cambiamento climatico, dalla cooperazione necessaria per assicurare ai popoli quel diritto a uno sviluppo sostenibile che è parte del diritto stesso alla vita e al futuro - sottolinea il capo dello Stato -. Per questo è importante che anche quest’anno la marcia sia stata confermata, nel rispetto delle condizioni di sicurezza imposte dalla pandemia, e che possa dare a tante persone e a tanti giovani la possibilità di esprimere la volontà di un domani migliore e l’impegno a farsi generatori di pace, a partire dalla realtà quotidiana".

"L’impegno per garantire la massima sicurezza sul lavoro non deve arretrare di fronte a nessun evento emergenziale, perché la tutela della salute di chi lavora costituisce un bene primario su cui si misura la civiltà delle economie avanzate" si legge invece nel messaggio inviato dal presidente all’Associazione nazionale fra lavoratori mutilati e invalidi del lavoro – Anmil, che oggi celebra la 70esima giornata nazionale delle vittime del lavoro. L’auspicio è che, nonostante le condizioni difficili create dalla pandemia, si tragga la spinta per aumentare gli investimenti sulla sicurezza, avvalendosi dei progressi offerti dalle nuove tecnologie e degli avanzamenti compiuti in questi anni dalla ricerca scientifica"

