Mattarella a sorpresa nel bresciano: il capo dello Stato onora le vittime del Covid

Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella a sorpresa è al Cimitero di Castegnato nel bresciano, per omaggiare tutte le vittime di Covid. " In questi giorni dedicati al loro ricordo, sono venuto qui per rivolgere un pensiero a tutti i defunti e tra di loro alle vittime del Coronavirus, ai tanti morti in solitudine" ha detto il Capo dello Stato. Mettiamo da parte "partigianerie, protagonismi ed egoismi per unire le forze di tutti" ha aggiunto Mattarella. Nei mesi scorsi nel Comune era stata rubata una croce in bronzo dalla lapide che ricordava le vittime della pandemia di Coronavirus: al momento non è ancora stata ritrovata.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata