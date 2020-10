Lombardia, firmata ordinanza: coprifuoco dalle 23 alle 5

Nuove regole in vigore da giovedì 22 ottobre: per spostarsi di notte servirà l'autocertificazione. Da venerdì coprifuoco in Campania. In Piemonte centri commerciali chisu nel weekend

Il presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana, e il ministro della Salute, Roberto Speranza, hanno firmato un'ordinanza con 'Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da Covid-19'.

Nell'articolo 1, dal titolo 'Limitazioni agli spostamenti in orario notturno', si legge: "Allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus Covid-19, su tutto il territorio della Regione Lombardia, dalle ore 23.00 alle ore 5.00 del giorno successivo sono consentiti solo gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità o d'urgenza ovvero per motivi di salute; è in ogni caso consentito il rientro presso il proprio domicilio, dimora o residenza". "La sussistenza delle situazioni che consentono la possibilità di spostamento incombe sull'interessato. Tale onere potrà essere assolto, producendo un'autodichiarazione", si trova ancora scritto.

In Campania il governatore Vincenzo De Luca impone da venerdi, dalle 23 alle5, la chiusura di locali pubblici e negozi e il divieto di spostamento per i cittadini.

In Piemonte il governatore Alberto Cirio ha deciso la chisura dei centi commerciali nel fine settimana. Dal 26 ottobre entra in vigore l’obbligo per le classi dalla seconda alla quinta delle secondarie di secondo grado di seguire per almeno il 50% dei giorni la didattica a distanza.

