Locatelli (Css): "Iniziale ma chiara decelerazione della curva"

La conferenza stampa settimanale della Cabina di regia sul Covid. Rezza: "Ricoveri in terapia intensiva sono aumentati notevolmente". Brusaferro: "C'è rallentamento ma non è un calo"

Nella conferenza sull'analisi dei dati del Monitoraggio delle Regioni della Cabina di Regia e sulla situazione epidemiologica il presidente del Consiglio Superiore di Sanità Franco Locatelli comunica un rallentamento della curva: "La situazione resta critica ma stiamo assistendo ad "una iniziale ma una chiara decelerazione della curva" dei contagi" .

Il direttore generale della prevenzione del ministero della Salute, Gianni Rezza sottolinea la delicatezza della situazione a livello ospedaliero: "I ricoveri in terapia intensiva sono aumentati notevolmente". Secondo Rezza "servono due settimane per vedere la de-escalation dei casi per effetto delle misure imposte alle Regioni".

Il presidente dell'Istituto superiore di sanità Silvio Brusaferro ha spiegato che "Dopo Rt che ha avuto picco ad agosto c'è stato calo e poi da ottobre è andato di nuovo crescendo". "La scorsa settimana- ha aggiunto - avevamo notato un rallentamento della curva e questa settimana c'è una lieve remissione del Rt, che però non si traduce ancora in un calo della curva perchè il numero dei casi è ancora significativo".

