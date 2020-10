Lo studio: il virus Sars-CoV2 sopravvive fino a 28 giorni su schermi e banconote

Gli studiosi dell'agenzia del governo australiano responsabile della ricerca scientifica, hanno scoperto che Sars-CoV-2, il virus responsabile del Covid-19, può sopravvivere fino a 28 giorni sulle superfici comuni tra cui banconote e vetro, come quello che si trova sugli schermi dei telefoni cellulari, e l'acciaio inossidabile. La ricerca, condotta dall'Australian center for disease preparedness (ACDP) a Geelong, ha rilevato che SARS-CoV-2 è sopravvissuto più a lungo a temperature più basse; tendeva a sopravvivere più a lungo su superfici non porose o lisce come vetro, acciaio inossidabile e vinile, rispetto a superfici porose complesse come il cotone; ha resistito più a lungo sulle banconote di carta rispetto alle banconote di plastica. I risultati dello studio, intitolato (in italiano) 'L'effetto della temperatura sulla persistenza di SARS-CoV-2 sulle superfici comuni' è stato pubblicato da 'Virology Journal'.

