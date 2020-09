Lieve calo dei nuovi casi: 1.501 contagi

Secondo il nuovo bollettino del ministero della Salute sono 1.501 i nuovi casi di contagio da Covid-19 in Italia nelle ultime 24 ore. Un numero in leggero calo rispetto a ieri, quando i casi registrati erano stati 1.616 ma con 6mia tamponi cirica in più processati rispetto agli oltre 92mila di sabato. Sale quindi a 286.297 il numero totale dei contagi. Sei i decessi, contro i 10 di ieri. Diminuisce il numero di vittime giornaliere, 6 a fronte delle 10 del giorno precedente, per un totale di morti dall'inizio della pandemia di 35.603. I pazienti in terapia intensiva aumentano di 7 unità (-4) arrivando a un numero complessivo in tutto il Paese di 182.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata