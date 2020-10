Lieve calo dei casi: 2499. Nuovo record di tamponi

Calano lievemente i nuovi casi di Covid-19 in Italia. Secondo il bollettino del ministero della Salute i nuovi positivi nelle ultime 24 ore sono 2499, 49 in meno di giovedì. Nuovo record di tamponi analizzati: 120.301. I decessi sono 23, uno in meno del giorno precedente, per un totale di 35.941 vittime dall'inizio della pandemia.

. 1.126 le persone guarite; il giorno precedente erano 1.140. Tre i nuovi ricoveri in terapia intensiva per un totale nazionale di 294.

