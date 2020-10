Lazio: da domani obbligo di indossare mascherine all'aperto

Dopo il continuo incremento di contagi in Italia, il governatore del Lazio Nicola Zingaretti ha firmato un'ordinanza che prevede l'obbligo di indossare la mascherina anche all'aperto. L'ordinanza entra in vigore già da domani in tutto il Lazio. "La decisione assunta oggi prevede l'obbligo dell'uso delle mascherine anche all'aperto. Sono esclusi dal provvedimento i bambini sotto i sei anni e chi ha patologie, oltre a chi svolge attività motoria o di esercizio fisio-sportivo", ha spiegato l'assessore della Regione Lazio alla Sanità, Alessio D'Amato, nel corso della conferenza stampa con il presidente della Regione, Zingaretti.

