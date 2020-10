Lamorgese: "Dati migranti non preoccupano, non portano Covid"

"Abbiamo mandato i militari in Sicilia non per il Covid ma per i tanti arrivi e il conseguente bisogno di controlli". Così il ministro dell'Interno Luciana Lamorgese intervistata a Radio 24 che aggiunge: "Nelle strutture di prima accoglienza ci sono 56 mila persone, e i sono positivi 1.238", poco più del 2% degli arrivi. L'attenzione del Viminale è massima, spiega Lamorgese, ma sul fronte Coronavirus "i numeri non sono preoccupanti rispetto a quelli che vediamo sul territorio. Non è che il Covid lo portano i migranti".

