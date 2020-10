La scuola in spiaggia, studenti con i piedi nella sabbia a Vasto Marina

Il progetto "InSabbiaMenti" per far fronte al Covid-19 in Abruzzo

(LaPresse) Lezioni di scuola a piedi nudi sulla spiaggia per i ragazzi di Vasto Marina, in Abruzzo. Il progetto intitolato "InSabbiaMenti" è un nuovo format scolastico ideato per far fronte alle problematiche che il settore dell'istruzione sta vivendo a causa dell'emergenza Covid-19. "Il nome stesso spiega che cos'è, abbiamo ospitato bambini e ragazzi chiedendo di mettere i piedi sulla spiaggia, ma soprattutto le loro teste", ha spiegato Piergiorgio Molino, presidente del consorzio commerciale Vivere Vasto Marina. Alle scuole sono stati offerti 10 chilometri di spiaggia, dove ospitare 150 alunni così che possano continuare le lezioni all'aria aperta. Finora gli studenti sembrano entusiasti del nuovo format, anche perché "il rumore del mare è rilassante" e "l'aria che si respira è diversa".