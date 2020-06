La app Immuni da lunedì attiva in tutta Italia

(LaPresse) - La app per il tracciamento dei contagi da Covid-19 'Immuni' sarà attiva da lunedì 15 giugno in tutte le regioni italiane. Il sistema è "gratuito e volontario e aiuta i cittadini a ricevere delle notifiche in caso vengano esposti a contatto da coronavirus", dice la ministra dell'Innovazione tecnologica Paola Pisano mentre il premier Giuseppe Conte rassicura: "Potete scaricarla con serenità, che non invade gli spazi di privati ma offre un’opportunità in più di ricevere informazioni per contatti sospetti". "Siamo fieri di questa app - ha spiegato il presidente del Consiglio - perché garantiamo un servizio in più agli italiani, siamo tra i primi paesi al mondo".