L'Oms fa i complimenti all'Italia: "E' stato primo paese colpito pesaentemente, ha reagito con forza"

"L'Italia è stato il primo paese occidentale a essere pesantemente colpito dal Covid-19. Il governo e la comunità, a tutti i livelli, hanno reagito con forza e hanno ribaltato la traiettoria dell'epidemia con una serie di misure basate sulla scienza". Lo scrive l'Oms su Twitter postando un video nel quale racconta, attraverso immagini e interviste, il modo in cui l'Italia ha affrontato l'emergenza.

Nella giornata di ieri sono stati 1.786 i nuovi contagi da coronavirus in Italia, secondo l'ultimo bollettino del ministero della Salute. Sono invece 23 i decessi. Il totale dei contagi sale quindi a 304.323. Sono 108 mila i tamponi effettuati.

La situazione più grave in Veneto, dove sono 248 i nuovi casi. Sono invece 230 quelli in Lazio e 229 quelli registrati in Lombardia. Come ieri, i nuovi casi si sono verificati in tutte le regioni italiane.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata