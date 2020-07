L'Italia vieta l'ingresso a chi proviene da 13 Paesi a rischio

Il ministro della Salute, Roberto Speranza, ha deciso di bloccare l'ingresso nel nostro Paese a chiunque negli ultimi 14 giorni abbia soggiornato o sia transitato in 13 Stati considerati a rischio. Ad annunciare la decisione è stato lo stesso ministro attraverso un post su Facebook. "Ho appena firmato una nuova ordinanza che prevede il divieto di ingresso e transito sul territorio nazionale di cittadini che negli ultimi 14 giorni sono stati nei seguenti Paesi: Armenia, Bahrein, Bangladesh, Brasile, Bosnia Erzegovina, Cile, Macedonia, Moldavia, Oman, Panama, Perù, Kuwait, Repubblica Domenicana", ha spiegato Speranza. "Per tutti gli altri Paesi extra Ue ed extra Shenghen resta l’obbligo di quarantena. L’epidemia a livello globale è nella fase più acuta. Non possiamo vanificare i nostri sacrifici fatti negli ultimi mesi", ha concluso il titolare del ministero di Lungotevere Ripa. L'ordinanza è stata firmata dopo aver consultato i ministri degli Affari Esteri, dell'Interno e dei Trasporti e prevede anche la sospensione dei "voli diretti e indiretti da e per i Paesi sopra indicati".

