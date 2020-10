L'affondo di Bonomi: "Tre Dpcm in 12 giorni e il Governo non ha ascoltato nessuno"

Il numero uno degli industriali, Carlo Bonomi, torna a bacchettare il governo: "Tre Dpcm in 12 giorni e il Governo non ha ascoltato nessuno, né noi né i sindacati: non ha ascoltato nessuno". Bonomi parla dall'Assemblea generale Assoimprenditori Alto Adige: "Durante la prima ondata c'è stato un metodo corretto. Abbiamo trovato un metodo insieme al governo che ha permesso di poter tenere aperte le produzioni, innanzitutto quelle strategiche, per rispondere a bisogni primari del Paese. Poi c'è stato il metodo sbagliato: quello per cui non si è più fatto nulla. In momenti difficili il Paese dovrebbe invece stringersi".

