Istituto Superiore Sanità: Virus circola ancora, attenzione ai comportamenti

"Non ci sono novità sulla curva epidemica, non si registrano variazioni significative. La curva è in calo". Così in conferenza stampa Silvio Brusaferro Presidente Istituto Superiore di Sanità. Ma "Oggi ancora circola il virus - ha aggiunto - anche se in calo, ecco perché non possiamo permetterci di allentare le misure. Dobbiamo stare attenti con i comportamenti. La prossima settimana avremo dei dati che ci faranno capire meglio come è andata da quando non c'è più il lockdown".

"Le Regioni si stanno attrezzando con tamponi e contact tracing ed è per questo che possono registrare più asintomatici". Ha continuato Brusasferro. In tutte le regioni c'è un decremento dei contagi. Ci sono regioni con pochi casi e altre come la Lombardia con ancora un numero significativo. La Lombardia ha comunque un netto trend in calo. La mappa del contagio nel Paese continua ad essere a tre velocità" per la diffusione "anche se in tutte le Regioni la curva è in decremento. Non abbiamo segnali di sovraccarico dei servizi ospedalieri, sia per quanto riguarda le terapia intensive sia per quanto riguarda i reparti. Le terapie intensive possono riprendere le attività programmate, avendo la capienza per eventuali ripartenze dei contagi che devono essere intercettate".

