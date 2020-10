Inter, anche Nainggolan e Gagliardini contagiati

Anche i centrocampisti dell'Inter Radja Nainggolan e Roberto Gagliardini sono risultati positivi al Covid. A quanto si apprende, i due giocatori hanno già effettuato un secondo esame di cui l'esito è atteso per domani. Tra i nerazzurri i loro casi si aggiungono a quelli di Alessandro Bastoni e Milan Skriniar.

In casa Milan, invece, Zlatan Ibrahimovic è risultato ancora positivo al Covid-19 dopo il nuovo giro di tamponi. Per l'attaccante svedese si complica il ritorno in campo in tempo per il derby del 17 ottobre. Anche il tampone del brasiliano Leo Duarte non ha ancora dato esito negativo. I due rossoneri erano risultati positivi al tampone dello scorso 25 settembre.

Bastoni: Sto bene e sono in isolamento

"Buongiorno a tutti. Vi ringrazio per i tanti messaggi ricevuti, sto bene e sono in isolamento. Ci vediamo presto a San Siro, un abbraccio". È il messaggio su Instagram con cui il difensore dell'Inter Alessandro Bastoni rassicura sulle sue condizioni di salute. Il giocatore è risultato positivo al Covid-19 nei test effettuati nel ritiro della nazionale Under 21 a Tirrenia.

