India, test a New Delhi mentre l'epidemia si espande

(LaPresse) - In India i casi di Covid-19 hanno superato i 4.6 milioni con un record di 97.570 nuovi contagi in 24 ore sabato e anche il picco di decessi, 1.201 per un totale di 77.472 vittime. La pandemia si espande in modo veloce e ora il Paese è il secondo più colpito al mondo dopo gli Usa. Nella capitale New Delhi si intensificano i tamponi effettuati dalle autorità sanitarie alla popolazione mentre si procede a sanificare le strade.