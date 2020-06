India contagi record in 1 giorno. Il Brasile riapre il Calcio mentre il paese tocca 1 milione di casi positivi

L'allarme di MSF: in Amazzonia è strage di indigeni. Gli Stati Uniti restano i più colpiti dal virus con 2 milioni di casi e oltre 118 mila vittime.

L'India ha registrato un nuovo record: 13.586 nuovi casi di coronavirus in un giorno, aumentando il suo totale a 380.532. Tuttavia, negozi, centri commerciali, fabbriche e luoghi di culto sono stati autorizzati a riaprire mentre scuole e cinema rimangono chiusi. Le infezioni sono aumentate nelle aree rurali dopo che centinaia di migliaia di lavoratori migranti hanno lasciato le città dopo aver perso i posti di lavoro a causa del blocco di fine marzo.

Negli Stati Uniti sono oggi oltre 118mila le vittime legate al virus, con oltre due milioni di contagi, secondo il quotidiano report della Johns Hopkins University. Nel solo Stato di New York i decessi sono ormai quasi 31mila.

I decessi registrati in Brasile invece superano quota 47,700, sono oltre 1 milione le persone infettate. A Rio de Janeiro si contano 8 mia vittime e alti tassi di mortalità si registrano anche a San Paolo e, recentemente, a Boa Vista, una città al confine settentrionale con il Venezuela. Ma le autorità brasiliane hanno comunque dato luce verde alla ripartenza del Calcio questa settimana. Secondo gli esperti il picco dei contagi verrà toccato nel mese di agosto. La situazione è drammatica e l'incubo Covid-19 è tutt'altro che sotto controllo nel Pese sudamericano. È l'allarme lanciato da Medici senza frontiere, che parla di "test insufficienti, operatori sanitari colpiti - 100 infermieri morti al mese - e comunità vulnerabili più a rischio, come quelle indigene nello stato di Amazonas, dove si registra il più alto tasso di mortalità".

"I quattro ospedali principali di Manaus sono pieni e gli operatori sanitari si occupano di pazienti estremamente malati che spesso arrivano troppo tardi o si trovano troppo lontano per essere salvati. Un'alta percentuale di pazienti che entrano in terapia intensiva muore e un gran numero di medici si ammala", afferma Bart Janssens, coordinatore dell'emergenza di Msf in Brasile.

A Tefe, una città dell'Amazzonia brasiliana distante da Manaus un giorno e mezzo di navigazione via barca lungo il fiume Rio delle Amazzoni, quasi il 100% dei pazienti che arriva nell'ospedale locale muore. Qui, a breve, un team di Msf comincerà a gestire la terapia intensiva e fornirà assistenza in sei centri sanitari dell'area. A San Paolo le équipe di Msf stanno assistendo i senza fissa dimora nelle strade dei quartieri del centro e le persone che vivono nelle baraccopoli della periferia della città, mentre a Rio de Janeiro le équipe Msf hanno valutato che la capacità della risposta sanitaria nelle favelas, già fortemente al limite, sta per raggiungere il punto di rottura.

