In Russia record di decessi: 317 in un giorno

Record di decessi in Russia per il coronavirus. Sono stati 317 i morti in un giorno nel Paese, portando il totale a 24.952, tando a quando riferisce il centro anti crisi per il Covid-19.

Per quanto riguarda i nuovi contagi sono stati 15.700 in un giorno, per un totale di 1.447.335.

