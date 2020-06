In Gran Bretagna scatta obbligo di quarantena per chi arriva dall'estero

Il Regno Unito ha iniziato oggi a imporre una quarantena di 14 giorni a tutti i viaggiatori che arrivano nel Paese dall'estero. Una misura radicale intesa a fermare l'ulteriore diffusione del Covid-19. La misura, che è arrivata mesi dopo che molti paesi europei hanno imposto simili controlli alle frontiere, ha incontrato feroci critiche da parte del settore dell'aviazione e del turismo. Molti hanno messo in dubbio la sua tempistica ed efficacia. Alla maggior parte dei passeggeri verrà chiesto di compilare un modulo in cui dichiareranno di autoisolarsi per due settimane. Chi non rispetterà la misura potrebbe essere multato. La quarantena è stata imposta dopo e nonostante l'acceso dibattito intorno alle ricadute drammatiche che una tale imposizione avrebbe avuto sul turismo, già duramente colpito dopo settimane di blocco

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata