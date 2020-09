In Francia superati 500mila casi da inizio pandemia: oltre 15mila in 24 ore

Continua il boom di contagi in Europa: quasi 16 mila casi in 24 ore in Francia. Nel Paese superando la soglia dei 500mila dall'inizio della pandemia. Secondo i dati diffusi dal ministero della Salute, sono 15.797 i nuovi positivi che portano il bilancio totale a quota 513.034 infetti. In Spagna ci sono stati 12.272 nuovi casi e 114 morti. A Madrid le autorità hanno deciso di estendere a circa 1 milione di residenti il blocco già in vigore nei quartieri più colpiti dalle infezioni.

Numeri da record anche in Gran Bretagna: nelle ultime 24 ore ha registrato un nuovo record di positivi con 6.874 casi confermati, ha annunciato dei lockdown mirati nelle città più colpite. Tra queste, Leeds, dove sono state vietate le riunioni tra membri di famiglie diverse, sia all'aperto che in luoghi chiusi, Cardiff, Swansea e Llanelli in Galles.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata