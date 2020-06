In Brasile 35 mila nuovi casi in 1 giorno. Nel mondo salgono sopra gli 8 milioni i contagi

Il Paese più colpito restano gli Stati Uniti. Nuove preoccupazioni per il ritorno del virus in Cina

Sono 34.918 i nuovi casi e 1.282 i morti confermati per coronavirus in Brasile, che registra nelle ultime 24 ore un nuovo boom di contagi. È quanto emerge dai dati relativi al bollettino giornaliero forniti dal ministero della Salute. Nel Paese sudamericano salgono a 923.189 il totale delle persone contagiate. 45.241 invece il bilancio totale dei decessi fino ad oggi registrato.

Preoccupa anche il ritorno de virus in Cina: a Pechino è stato cancellato oltre il 60% dei voli commerciali ed è salito il livello di allerta in seguito a un nuovo focolaio di coronavirus nella capitale cinese. Secondo il sito web del Global Times, quotidiano ufficiale del Partito comunista, a partire dalle 9 di oggi, sono stati lasciati a terra 1.255 aerei da e per i due principali aeroporti della capitale. Pechino ha adottato una serie di misure per limitare i viaggi dentro e fuori la città, in particolare tra quelli provenienti da distretti in cui sono stati individuati nuovi casi. La capitale cinese aveva essenzialmente sradicato i contagi locali ma negli ultimi giorni ci sono stati 137 nuovi casi totali senza nuovi decessi.

In India si aggrava in modo importante il bilancio della pandemia. Oltre duemila morti Covid sono stati aggiunti ai dati ufficiali, dopo che gli Stati di Delhi e Maharashtra hanno incluso 1.672 decessi non dichiarati, portando il totale delle vittime a 11.903. Il ministero della Sanità ha riportato 10.974 nuovi casi di coronavirus in un giorno per un totale di 354.065. Dei 2.003 decessi recentemente aggiunti, 331 sono stati segnalati nelle ultime 24 ore. L'India ha segnalato circa 10mila nuove infezioni e oltre 300 morti ogni giorno nelle ultime due settimane. I decessi precedentemente non riportati hanno portato il tasso di mortalità dell'India dal 2,9% al 3,4%.

In Russia invece la curva dei contagi sembra flettere. Mosca ha confermato 7.843 nuovi casi giornalieri di Covid, la crescita più bassa dal 30 aprile, secondo quanto riferito dal centro di crisi anti-coronavirus. Stando a quanto fanno sapere gli esperti citati dall'agenzia russa Tass, il numero di nuovi contagiati è stato inferiore per la prima volta a 8.000 dal 1° maggio. La crescita giornaliera ha raggiunto l'1,4% contro l'1,5% del giorno precedente. In Russia sono stati registrati 553.301 casi di coronavirus. Attualmente, sono circa 241.481 gli ammalati nel Paese e 2.494 pazienti aggiuntivi (31,8%) non hanno mostrato alcun sintomo.

A livello mondiale il bilancio covid segna 8.163.940 casi di coronavirus, il totale dei morti ammonta a 443.685. Questo quanto emerge dai dati della Johns Hopking University. Sono gli Stati Uniti il Paese più colpito con 2.137.731 contagiati e 116.963 vittime

