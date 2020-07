Impennata dei contagi in Italia, 386 nelle ultime 24 ore: quasi il 30% in Veneto

Crescono i numeri del contagio da coronavirus in Italia. Nelle ultime 24 ore i nuovi casi sono stati 386 quasi 100 in più di ieri (erano 289). Un aumento dovuto in particolare al Veneto, dove sono segnalati 112 positivi in più nelle ultime 24 ore, 88 invece in Lombardia. Alto il numero dei tamponi 61.858, oltre 5 mila in più di ieri. Le vittime oggi sono 3, il numero più basso dall'inizio dell'emergenza. Crescono nettamente i ricoverati in terapia intensiva: 9 in più di ieri per un totale che sale a 47. Netto aumento anche del numero dei guariti o dimessi: 765 nelle ultime 24 ore. Le persone attualmente malate nel nostro Paese scendono a quota 12.230 (-386 rispetto a ieri)

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata