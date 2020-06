Immuni, oggi il via alla fase sperimentale

Attiva da oggi in via sperimentale, l'app per il tracciamento Immuni, sviluppata in ottica anticontagio da Coronavirus. Già 2 milioni gli italiani che l'hanno scaricata, ma l'applicazione sarà in azione solo in Liguria, Marche, Puglia e Abruzzo le 4 regioni che testeranno il funzionamento. Immuni permetterà di risalire ai contatti che possono aver esposto una persona al rischio di contagio da Covid. I dati di tracciamento verranno conservati in memoria fino al 31 di dicembre. Intanto continuano a calare i contagi: ieri ne sono stati registrati meno di 200, la maggior parte sempre in Lombardia.