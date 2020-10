Il nuovo DPCM slitta di una settimana. Immediato l'obbligo delle mascherine all'aperto

Il DPCM con le nuove norme di contrasto alla pandemia di coronavirus potrebbe slittare di una settimana, con la proroga di 7 giorni di quello attualmente in vigore. Sembra questo l'orientamento del governo al termine di una convulsa giornata. Oggi, alla Camera, per ben due volte è mancato il numero legale sulla risoluzione di maggioranza per l'assenza dei deputati che appoggiano l'esecutivo, molti dei quali in quarantena, con conseguente slittamento del voto a domani.

Di conseguenza, anche il Consiglio dei Ministri è stato posticipato a domani, con inizio alle ore 11.

L'obbligo delle mascherine all'aperto, tuttavia, sarà immediato a partire da domani. Sarà inserito nel decreto con cui l'esecutivo prorogherà lo stato di emergenza fino al prossimo 31 gennaio.

Previste multe da 400 a 1.000 euro per i trasgressori. Sanzioni per i gestori dei locali che non faranno rispettare gli obblighi.

Stretta per chi arriva da Gran Bretagna, Belgio, Olanda e Repubblica Ceca: dovrà fare il tampone.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata