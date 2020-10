Il bollettino, impennata di casi: 3678 con oltre 125 mila tamponi

Impennata di nuovi casi di Covid-19 in Italia nel giorno in cui il governo proroga il Dpcm sulle misure anti-pandemia ma continuano a salire anche i tamponi processati. I nuovi contagi, secondo il bollettino del ministero della Salute, sono 3678 (il dato più alto dal 24 aprile) ma su oltre 125 mila test. Martedì i nuovi positivi erano stati 2.677 con 99.742 esami. Le vittime sono 31, 3 in più che portano il totale dei morti da inizio pandemia a 36.061. I nuovi pazienti ricoverati in terapia intensiva sono 18, cifra che porta il totale a 337.

